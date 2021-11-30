Секретарь Энгельссского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов вместе с представителями комитета ЖКХ, в рамках проекта партии «Городская среда» провели мониторинг дворов территории Тельмана 35 и проспекта Строителей 17, благоустроенных в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

— Хочу напомнить, что основными мероприятиями проекта являются благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных пространств. Так на Тельмана 35 и проспекте Строителей 17 летом текущего года было обновлено асфальтовое покрытие и сделаны площадки с лавочками. На благоустройство данных территорий было потрачено порядка 9 миллионов рублей.

Так же был обнаружен основной недочёт проделанных работ — на проспекте Строителей 17 стыковка старого и нового асфальта дороги образует большие лужи. Представители ЖКХ обязались убрать данную проблему. У нас есть еще достаточно времени, чтобы успевать исправлять все недочёты, которые могут возникнуть, — отметил Дмитрий Плеханов.