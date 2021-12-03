Координатор проекта «Народный контроль» Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» совместно с общественным советом Энгельсского района провели круглый стол по вопросу качества работы общественного транспорта, в рамках которого обсудили вопросы соблюдения интервалов движения и безналичной оплаты.

Напомним, раньше в местное отделение поступали жалобы от родителей детского сада «Полюшко» об отсутствии остановки маршрутного такси, которым приходилось идти более 1 км пешком до образовательного учреждения. На встрече представители комитета ЖКХ администрации района заверили, что в ближайшее время маршрут будет продлен через детский сад.

-Вопрос общественного транспорта для нашего города очень важный. В результате очередного мониторинга были выявлены нарушения контрактов с некоторыми перевозчиками. До конца года будет проведён выезд с представителем министерства транспорта, при выявлении нарушений уже будут вынесены решения о штрафах и санкциях. Главным вопросом круглого стола проблема доступности общественного транспорта к детскому саду «Полюшко». Перевозчики готовы продлить маршруты до детского сада в ближайшее время, — прокомментировал Василий Кречин, координатор проекта «Народный контроль».