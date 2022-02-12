У ребёнка множественные колото-резаные ранения, которые нанесла ему собственная мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

Жуткая история произошла ночью 12 февраля 2022 года в одной из квартир многоэтажного дома по улице Полтавская города Энгельс Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения выхватила кухонный нож и напала на своего 5-летнего сына. Гражданка пыталась убить собственного ребёнка, нанося ему удары превратившимся в холодное оружие ножом в живот, грудь и шею.

Уточняется, что мальчика увезли в тяжёлом состоянии на «скорой».

Женщина в настоящее время задержана полицией.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 – п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Изучается семья, в которой пострадал несовершеннолетний, собирается другая необходимая информация. Расследование уголовного дела продолжается.

Сообщается, что мальчик находится в больнице в реанимации. За его жизнь продолжают бороться врачи.