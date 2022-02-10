В Энгельсе в полицию позвонил автовладелец и рассказал, что неизвестные угнали его «ВАЗ-2105» и врезались на нем в забор организации, расположенной на проспекте Строителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Об угоне заявителю стало известно после звонка брата, который работает охранником в этом учреждении. Сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции доставлен ранее судимый 26-летний подозреваемый. Машина возвращена владельцу под сохранную расписку.

Расследуется уголовное дело.