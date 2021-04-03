Сегодня на круглом столе проекта «Герои Покровска» партии «Единая Россия» в Школе нового века прошло обсуждение инициативы присвоения школе имени первого космонавта — Юрия Гагарина.

Вместе с общественными организациями и директорами школ, координатор партпроекта Наталья Кривенцова, в формате открытого диалога обсудила актуальность и значимость инициативы. Представители общественных организаций Энгельсского района «Боевое братство», «Часовые родины», «Союз отцов» отметили положительное влияние инициативы на образ школы и мировоззрение учеников.

— В современном мире, в век информационных технологий молодежь начинает забывать о героях, сделавших Россию великой. Присвоение школам имён героев — отличная традиция в нашем городе. Считаю, что именно эта школа должна носить имя Ю.А.Гагарина, так как именно она первой встречает гостей города, — рассказал координатор партийного проекта «Народный контроль» Василий Кречин.

Также на собрании присутствовал директор школы «Патриот» Дмитрий Барановский, он поделился с участниками мероприятия положительным опытом воспитания подрастающего поколения в учреждении, которое уже носит имя Героя Российской Федерации Юрия Дейнеко.

Руководство Школы нового века совместно с инициативной группой уже провело онлайн голосование о присвоении имени Ю.А. Гагарина. Воспитанники и родители школьников оценили данную инициативу положительно.

— Воля родителей и самих учеников призвала нас направить предложение о присвоении школе имени Юрия Гагарина в администрацию, сейчас мы подготавливаем все необходимые документы. Очень надеемся, что наша инициатива будет одобрена, — поделилась директор Школы нового века Ольга Егорова.

Член Общественной палаты региона Елена Склярова считает, что Победа и Великой Отечественной войне и первый полет человека в космос – это то, что является одними из самых значимых событий, по которым оценивают роль России во всемирной истории. Поэтому давать имена Гагарина и Героев ВОВ школам – необходимость.

— Это поможет привить нашим детям чувство патриотизма и национальной гордости, — говорит она.