Этот детский сад — первый из 9 строящихся детсадов в регионе в этом году.

Губернатор Валерий Радаев посетил дошкольное учреждение, построенное на ул. Луначарского. Детсад на 240 мест рассчитан на 11 групп, в том числе 4 группы (80 детей) возраста от 1,5 до 3 лет.У детского сада есть бассейн, котельная, пищеблок с современным оборудованием, чтобы на месте готовить для детей.

Жительница Энгельса Екатерина Редчук рассказала: «Мы ждали открытия именно этого детского садика. Он большой, современный, близко от нашего дома. Наш старший сын общительный, и ему хочется в детсад, где будет много детей. Надеемся, что и младший сын пойдёт сюда через некоторое время. Вопрос с новым детским садом был насущным для многих, кто живёт в районе Шуровой горы. Ближайшие детсады в центре города, достаточно далеко от отсюда. Очень хотелось, чтобы детский садик был в шаговой доступности, поближе к дому , к школе».

Валерий Радаев сказал в связи с открытием: «Построили современный детский сад. Максимально наполнили его. Созданы прекрасные условия для малышей. Здесь есть все возможности для всестороннего воспитания детей. Теперь в этом микрорайоне, где частный сектор, полноценная образовательная инфраструктура. Для решения этой задачи использовался комплексный подход».

Сейчас оформляется документация, детский сад примет воспитанников в начале 2022 г. За 4 года в Энгельсском районе в рамках нацпроектов и госпрограмм построено 14 детских садов и 2 школы, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.