В Энгельсе проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре 62-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 7 апреля, жильцы многоквартирного дома на Ломоносова заметили возгорание соседней квартиры. Прибывшие по вызову пожарные, ликвидировали очаг возгорания. После тушения огня в помещении квартиры обнаружилось тело 62-летнего мужчины со следами термического воздействия.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным, его смерть наступила из-за отравления продуктами горения. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.