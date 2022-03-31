Накануне, 30 марта, в Энгельсе вечером произошел пожар на цокольном этаже многоэтажки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По словам ведомства, в 20:27 на пульт «01» поступил сигнал о возгорании в помещении на цокольном этаже 9-этажного дома на улице Степной, 35А.

Приехавшие спасатели тушили огонь площадью 5 кв. метров. На месте работали два пожарных расчета.

Известно, что в помещении располагалась служба доставки роллов «Сенсей». Как оказалось, ЧП произошло из-за загоревшегося масла во фритюрнице.