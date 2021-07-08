Домой Рубрики Новости Саратова В Энгельсе столкнулся микроавтобус и Audi РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Энгельсе столкнулся микроавтобус и Audi По Новости Саратова - 08.07.2021 75 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 8 июля, в Энгельсе на перекрестке улиц Кондакова и Петровской произошло ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД региона. Дорогу не поделили легковушка Audi и микроавтобус марки Ford. Последний влетел в дом. О пострадавших не сообщается. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Власти подсчитали ущерб от урагана в Аткарском районе Саратовской области Назначен прокурор Романовского района Литневская поздравила многодетные семьи Заводского района с Днём семьи, любви и верности ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Власти подсчитали ущерб от урагана в Аткарском районе Саратовской области Новости Саратова - 08.07.2021 0 В минувшем июне в Саратовской области прошел сильный ураган. Пострадали многие здания - дома, школы и другие соцобьекты. Одним из районов, которому был причинен... Назначен прокурор Романовского района 08.07.2021 Литневская поздравила многодетные семьи Заводского района с Днём семьи, любви и... 08.07.2021 Саратовец сломал ребра мужу сестры за неправильный образ жизни 08.07.2021 В Энгельсе столкнулся микроавтобус и Audi 08.07.2021