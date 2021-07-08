Сегодня, 8 июля, в Энгельсе на перекрестке улиц Кондакова и Петровской произошло ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

Дорогу не поделили легковушка Audi и микроавтобус марки Ford. Последний влетел в дом.

О пострадавших не сообщается.