Сегодня, 18 августа, празднуется День авиации, этот праздник прошел поистине торжественно в авиагородке Энгельс-1. Корреспондент информационного портала «Новости Саратова» побывал на сегодняшнем торжестве.

Сегодня проходит торжественная мемориальная акция «Память жива!», приуроченная сразу к трем значимым событиям: Дню авиации, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к открытию мемориального комплекса «Слава героям – авиаторам».

Ранее подобный комплекс существовал в Энгельсе, его возвели в 1960-х годах на средства жителей города. Но в 1998 году его полностью разрушили.

Полковники авиаторы в отставке очень радели за судьбу комплекса, потому что он невероятно значим для них. Общими усилиями авиаторов со всех концов света удалось собрать 10 тысяч подписей и добиться открытия комплекса.

В 2020 году ветеранам неоценимую помощь оказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, поддержав создание комплекса. Но торжественное открытие организовать долго не удавалось из-за эпидемиологической обстановки.

Сегодня же праздник удалось воплотить во всей красе. Ветераны-авиаторы торжественно передали боевое знамя своим молодым последователям.

— Подчеркну, что все благодаря здесь присутствующим, и тем, кто не смог сегодня быть из-за коронавируса, — сказал ведущий мероприятия.