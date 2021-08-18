Дорожный инцидент произошёл примерно в 4 часа дня 18 августа.

Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, тело пострадавшего находилось прямо на середине проезжей части в районе «Колоска» в Энгельсе Саратовской области.

«Сбили мужчину. Около 16:00, вроде жив», — уточнили невольные свидетели ДТП в группе «Энгельс онлайн» ВКонтакте.

По всей видимости пострадавший, на вид пожилой мужчина, переходил дорогу в неустановленном месте и попал в итоге под колеса проезжавшего автомобиля.

«Скорая» оказала сбитому первую медицинскую помощь и госпитализировала.

Фото: соцсети