Следственным отделом проводится доследственная проверка по факту смерти 66-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 29 марта, днем жителями дома № 11 в 1-м микрорайоне Урицкого в Энгельсе около одного из подъездов было обнаружено тело 66-летнего мужчины, проживавшего в этом доме. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.

Видимых повреждений на теле мужчины в ходе внешнего осмотра не выявлено. Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.