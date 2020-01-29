В инстаграме сторонников Вячеслава Володина появилось видеообращение спикера ГД по поводу установки нового памятника Марине Расковой. Проект был полностью профинансирован из внебюджетных, благотворительных средств.

— Добрый день, дорогие друзья, сегодня есть, о чем поговорить. Мы с вами 9 мая прошлого года встречались около памятника Марине Михайловне Расковой, возложили цветы, вспомнили ее, эту замечательную летчицу, которая создавала полки женской авиации, и все сошлись во мнении, что необходимо памятник Марине Михайловне реставрировать. В итоге было принято решение, что должен быть установлен новый памятник, из бронзы, чтобы он стоял долго и нес в себе память об этой героической женщине.

Сегодня памятник установлен, вас с этим должен поздравить. Надеюсь, что до мая месяца вообще все работы по мемориальному комплексу будут завершены. Вы знаете, что деньги в прошлом году на эти цели были найдены. И сейчас очень важно, чтобы качественно были выполнены работы.

Есть еще у нас второй вопрос — это тема, которая постоянно обсуждается. Она у нас на контроле, и я хотел бы здесь это отметить. Речь идет о Доме офицеров. Наконец, принято решение о том, что он стал объектом историко-культурного значения. Теперь он защищен. Необходимо определить статус этого объекта. Считаю правильным, чтобы он стал объектом федерального уровня. Все-таки его значение и роль в истории, в том числе когда он принимал таких людей, как Гагарин. И многие летчики знаменитые того времени собирались в этом Доме офицеров. Иными словами, он просто дышит историей, сопричастен тому времени, которое для нас крайне важно сохранить. Поэтому я надеюсь, что как-только эти все решения будут приняты, мы вернемся к теме финансирования. Мы сделали все для того, чтобы сохранить здание от грунтовых вод, укрепить фундамент, продлить его жизнь. Но хочу обратить внимание, в первую очередь, представителей местных властей. Насколько я знаю, вы принимали участие в последней нашей встрече, когда мы собирались около Дома офицеров, слышали и видели своими глазами, как ветер гоняет кровлю, металлические листы по крыше Дома офицеров. Это небезопасно для жителей прилегающих домов. Правильно было бы закрыть те проемы, которые образовались на крыше. Надеюсь, что я буду услышан. Ну а со своей стороны, помогу, чем необходимо, для того чтобы эту задачу решить.

Еще раз хочу поздравить вас с установкой памятника Марины Михайловны Расковой. И надеюсь, что память о ней будет жива и дальше и мы ее будем передавать нашим детям, внукам, следующим поколениям, — сказал Володин.