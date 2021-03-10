Сегодня состоялся круглый стол по обсуждению организации горячего питания в образовательных учреждениях в рамках проекта «Здоровое детство» Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия».

На мероприятии главными вопросами обсуждения были механизмы по сохранению качества питания при повышении цен на продукты.

— Сейчас наблюдается рост цен на продукты питания, а меню, утверждённое родителя, и качество продуктов должно оставаться прежним. Необходимо незамедлительно рассмотреть вопрос дополнительной индексации цены и принять меры экономической поддержки организации питания. По поручению партии уже сегодня цена на питание проиндексирована на пять рублей и составляет 57,82 рубля, — отметил исполняющий полномочия секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

Участниками круглого стола стали представители общественности, которые отметили, что питание детей в последнее время улучшилось. Об этом говорят сами дети и родители. Приучая сегодня учеников начальных классов к горячему питанию, мы закладываем правильные основы здорового образа жизни.

— Партия совместно с депутатским корпусом и общественниками проводит еженедельный мониторинг. В рамках проверок мы видим, что питающие организации максимальны открыты в работе. Мы озабочены качеством питания, ведь здоровье детей является приоритетом, — отметила координатор местного партпроекта «Здоровое детство» Ольга Дубова.