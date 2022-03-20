В Энгельсе возбуждено уголовное дело за убийство 50-летней женщины в одном из частных домов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По словам сотрудников ведомства, в ночь с 18 на 19 марта в частном доме по улице Серафимовича обнаружено тело женщины с внешними признаками насильственной смерти, а именно колото-резаными ранениями в области груди.

Следователи задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 47-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.