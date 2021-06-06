Взрыв газа в квартире дома произошел сегодня, 6 июня, в Энгельсе Саратовской области, сообщает пресс-служба облспаса.

Взрыв произошел около 12:26 в доме №17 в микрорайоне Энгельс-1. При взрыве пострадал 43-летний мужчина – у него травма кистей рук.

Само жилище тоже сильно пострадало – произошло частичное обрушение межкомнатной стены, на месте работают спасатели областной службы спасения-об этом сообщил начальник службы спасения Саратовской области Павел Кориков. Ситуация взята на контроль начальником управления обеспечения безопасности правительства Саратовской области Юрием Юриным.

Как уточнили в пресс-службы регионального управления МЧС, из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек.