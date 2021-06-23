При поддержке Энгельсского отделения партии «Единая Россия» в парке «Патриот» прошла реконструкция первого дня начала Великой Отечественной войны.

Участниками реконструкции были представлены события случившееся за день до начала войны. Актеры показали студентов и школьников, которые по воле судьбы и зову сердца встали на защиту Родины.

— 22 июня – скорбная и трагическая дата. Это день великой памяти о тех, кто спасал мир от фашизма. Тысячи наших земляков погибли за свободу Родины, чтобы дать нам возможность жить и наслаждаться мирным небом. Мы склоняем головы перед их бессмертным подвигом. Наш долг – быть их достойными наследниками и так же, как они, посвящать себя Отчизне, — выразил почтение павшим секретарь Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

Все, кто посетил представление смогли увидеть военную технику времен Великой Отечественной, попробовать фронтовую кашу, проверить свою меткость в полевом тире а также, узнать, как был устроен обиход жизни солдат в фронтовые годы.

Также, в Энгельсском районе прошли траурные митинги и церемонии возложения цветов к памятникам павшим героям Великой Отечественной войны.