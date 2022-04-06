В Энгельсе Саратовской области 5 апреля обнаружен труп молодого человека с ссадинами на теле.
Как сообщили в региональном СУ СКР, тело 20-летнего парня заметили соседи в подъезде многоквартирного дома, расположенного на улице Российская.
У погибшего выявлены телесные повреждения в виде ссадин.
Точная причина смерти молодого человека в настоящее время установливается судмедэкспертами.
Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.