В Энгельсе водитель мотоцикла «Vento» сбил женщину и двух детей. Об этом сообщил портал «ЧП Саратов».

Несчастный случай произошел на проспекте Фридриха Энгельса возле дома №79. Пострадавшую 43-летнюю женщину и детей 12 и 11 лет госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

UPD

Предположительно, 26-летний водитель «Венто Рива» наехал на пешеходов в 12:20. Врачи отпустили 11-летнюю девочку после осмотра. Такие сведения предоставили в местном ОГИБДД.