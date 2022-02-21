В Энгельсе подстрелили взрослую самку ястреба-перепелятника. Об этом сообщают волонтеры АНО «Мудрый Рух» в социальных сетях.

Волонтеры поделились, что назвали птицу Йолла. Ее подстрелили около голубятни 18 февраля, теперь у нее открытый перелом локтевой кости.

— Пуля прошла навылет, раздробив кость. Летность не восстановится. Обработали рану, обезболили, накормили, скоро отвезем на рентген. Перепелятники очень нежные и умирают сами по себе от всего подряд. Операции не будет, вернуть в природу ее уже не получится, а с наркозом и стрессом шансы выжить для нее будут еще меньше, — рассказали неравнодушные жители города.

Волонтеры просят сообщить место, где обнаружили птицу. Если удастся найти пулю, то возможно и узнать стрелявшего.

— Хотим начать практику по преследованию бестолочей-стрелков, — пишут волонтеры.