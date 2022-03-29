В Энгельсе врачи спасли пациента с множественными ранениями живота. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Саратовской области.

По словам ведомства, 55-летний больной поступил в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1 в крайне тяжелом состоянии. У пострадавшего диагностировали множественные проникающие колото-резаные ранения груди и живота, травматический шок I степени.

Пациента оперировала бригада хирургов (Жусубалиев М.К, Галяшкин А.Е, Щамхалов Р.М), анестезиолог (Костенко В.И). В общей сложности у больного насчитывалось 15 колото-резанных ран.

В настоящее время лечение продолжается в условиях реанимационного отделения. Врачи определили состояние больного как стабильное.