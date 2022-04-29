Врачи Энгельсской городской больницы №1 спасли пенсионерку в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По словам врачей, 67-летняя женщина получила травматический шок II степени. Ей поставили диагноз: тяжелая сочетанная травма. Всего насчитывалось около 30 колото-резаных ран, которые находились на голове, шее и теле.

Проведенная в экстренном порядке сложнейшая многочасовая операция завершилась успешно. Врачам, фактически, пришлось «собирать пациентку по частям». Внутренние органы оказались серьезно повреждены, и женщина потеряла много крови.

Как отметили в ведомстве, состояние пострадавшей удалось стабилизировать. Лечение продолжается в условиях реанимационного отделения.