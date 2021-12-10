В преддверии Дня Конституции, в рамках мероприятия «Я гражданин», секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов, глава Энгельсского района Алексей Стрельников и представители МУ МВД «Энгельсское» Саратовской области приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом вручению более 30 российских паспортов детям, достигшим 14-летнего возраста.

Юные жители Энгельса получили главный в своей жизни документ — паспорт гражданина России.

-Очень важно сформировать уважительное отношение молодых людей к основному документу гражданина России — паспорту. Я надеюсь, что наши дети станут достойными гражданами России. Настоящий гражданин — это человек, который не только пользуется конституционными правами, но и принимает на себя высокую меру ответственности перед государством и обществом, — отметил Дмитрий Плеханов.