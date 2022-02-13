Домой Рубрики Новости Саратова В Энгельсе вспыхнул дебаркадер РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Энгельсе вспыхнул дебаркадер По Новости Саратова - 13.02.2022 70 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Энгельсе горел дебаркадер. Пожар произошел на улице Пятница в 06:17. Загоралось строение на понтоне, которое используется летом для проката водных лыж. Возгорание площадью 200 кв. метров тушили два пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Зарегистрировано 2492 случая коронавируса в Саратовской области Более 5 тыс рабочих убирают Саратов от снега 582 единицы техники чистят саратовские дороги ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Энгельсе вспыхнул дебаркадер Новости Саратова - 13.02.2022 0 В Энгельсе горел дебаркадер. Пожар произошел на улице Пятница в 06:17. Загоралось строение на понтоне, которое используется летом для проката водных лыж. Возгорание площадью 200 кв. метров... Зарегистрировано 2492 случая коронавируса в Саратовской области 13.02.2022 Более 5 тыс рабочих убирают Саратов от снега 13.02.2022 582 единицы техники чистят саратовские дороги 13.02.2022 В Энгельсе ищут пенсионерку в синем трико 13.02.2022