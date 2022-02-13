В Энгельсе горел дебаркадер.

Пожар произошел на улице Пятница в 06:17. 

Загоралось строение на понтоне, которое используется летом для проката водных лыж. 

Возгорание площадью 200 кв. метров тушили два пожарных расчета. 

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