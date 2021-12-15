Сегодня троллейбусы № 109 встали у остановки, которая находится у школы имени Гагарина.

Об этом сообщили в профильной группе соцсети «ВКонтакте».

Транспорт не едет в сторону завода «Тролза» из-за аварии.

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