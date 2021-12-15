Домой Рубрики Новости Саратова В Энгельсе встали троллейбусы из-за аварии у школы имени Гагарина РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Энгельсе встали троллейбусы из-за аварии у школы имени Гагарина По Новости Саратова - 15.12.2021 56 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня троллейбусы № 109 встали у остановки, которая находится у школы имени Гагарина. Об этом сообщили в профильной группе соцсети «ВКонтакте». Транспорт не едет в сторону завода «Тролза» из-за аварии. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Школьники и студенты 45 регионов могут оформлять льготные билеты на электрички через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» Ольга Сокольская: Новые мусорные контейнеры в Саратове неудобные и будут «благоухать» летом Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Школьники и студенты 45 регионов могут оформлять льготные билеты на электрички... Новости Саратова - 15.12.2021 0 В течение трех месяцев значительно расширена география действия услуги по оформлению льготных билетов студентам и школьникам в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Теперь услуга доступна... Ольга Сокольская: Новые мусорные контейнеры в Саратове неудобные и будут «благоухать»... 15.12.2021 Еще 12 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 15.12.2021 В Саратове сносят незаконно установленный ларек на Астраханской 15.12.2021 Больница на 9-й Дачной в Саратове начала работать в доковидном режиме 15.12.2021