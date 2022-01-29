Сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 41-летнего жителя Энгельса. Мужчина подозревается в серии грабежей, совершенных в отношении 44 и 46-летних жительниц Энгельса, а также попытке грабежа в отношении 18-летней девушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

У первой потерпевшей были похищены золотые изделия и мобильный телефон. Вторая лишилась сумки, в которой находились кошелек с деньгами, банковская карта и телефон. У другой девушки подозреваемый в подъезде дома пытался открыто похитить сумочку.

По трем фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела. Мужчина сознался в содеянном. Установлено, что похищенное фигурант сдавал в скупки. В настоящий момент он задержан.