Сотрудники Росгвардии задержали в Энгельсе двух воров металла.

Мужчины 37 и 46 лет демонтировали металлоконструкции с гаражей ГСК.

Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Задержанные переданы сотрудникам полиции.

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