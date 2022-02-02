Домой Рубрики Новости Саратова В Энгельсе задержали воров металла РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Энгельсе задержали воров металла По Новости Саратова - 02.02.2022 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сотрудники Росгвардии задержали в Энгельсе двух воров металла. Мужчины 37 и 46 лет демонтировали металлоконструкции с гаражей ГСК. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Задержанные переданы сотрудникам полиции. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Арбитражный суд удовлетворит иск о возврате земли под рестораном музею Федина Чиновники пообещали сохранить «Дом с башенкой» в Саратове Саратовские спортсмены готовятся к олимпийским играм в Пекине ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Арбитражный суд удовлетворит иск о возврате земли под рестораном музею Федина Новости Саратова - 02.02.2022 0 Сегодня состоялось очередное заседание Арбитражного суда по иску музея Федина и правительства Саратовской области к предпринимательнице Надежде Шиловской. Ее в СМИ называют матерью скандально... Чиновники пообещали сохранить «Дом с башенкой» в Саратове 02.02.2022 Саратовские спортсмены готовятся к олимпийским играм в Пекине 02.02.2022 За сутки от коронавируса скончались 12 жителей Саратовской области 02.02.2022 На Ильинской площади в Саратове открыли МФЦ 02.02.2022