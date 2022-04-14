В Энгельсе в подъезде дома на 56-летнюю женщину напал насильник.

Жертве удалось отбиться от извращенца.

Как сообщили в региональном СУ СКР, вечером 10 апреля 30-летний местный житель находился возле одного из домов по улице Кожевенной.

Когда он увидел, что в подъезд дома вошла женщина, то тут же пошёл за ней.

Здесь насильник совершил в отношении горожанки «иные действия сексуального характера», после чего убежал.

Лицо преступника зафиксировала камера видеонаблюдения, находившаяся у подъезда.

В настоящее время преступник задержан правоохранительными органами.