Жительница Энгельса лишится своего автомобиля если не погасит задолженность по кредитам, сообщает УФССП по Саратовской области.

Должница накопила сумму более 400 тысяч рублей, о чем портал «Госуслуги» оповестил ее. Женщина не спешила погашать задолженность, судебные приставы направили запросы в учетно-регистрационные органы.

По сведениям ГИБДД, у должницы в собственности имелся автомобиль «Hyundai Solaris», на который был наложен арест. Автомобиль оставлен на ответственное хранение хозяйке, если долг не будет погашен, то автомобиль продадут, чтобы погасить долг.

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