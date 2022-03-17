Суд признал виновной 46-летнюю жительницу Энгельса в убийстве своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Так, 6 декабря прошлого года в квартире одной из многоэтажек по улице Менделеева женщина со злости нанесла своему 42-летнему сожителю удар ножом в живот.

Бригада скорой помощи госпитализировали мужчину в медучреждение, но пациент все равно скончался от массивной кровопотери.

Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась.

В настоящее время суд назначил обвиняемой 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.