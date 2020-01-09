С 23 по 30 декабря 2019 года в полицию поступило три заявление от разных людей о краже тонометров из аптек на улицах Полиграфическая, Петровская и проспекте Строителей.

Общая сумма ущерба составила 9832,78 рублей.

Правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 25-летний наркоман из поселка Прибрежный. На допросе он пояснил, что похищенное продал. На него завели дело.

Другой вор тонометров из Энгельса орудовал в аптеках на улицах Космонавтов и 2-й микрорайон.

Всего он украл товара на 4892 рубля.

Полицейские поймали мужчину. Оказалось, раньше он привлекался за оборот наркотиков и кражи. На допросе он сознался, что продал добычу.

Сейчас на него завели очередное уголовное дело и запретили уезжать из города.