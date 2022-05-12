Пункт приема вторсырья «Вторматик» в Энгельсе обрел популярность среди местных жителей. За прошедший месяц объем поступлений вторсырья вырос в 2 раза в сравнении с предыдущими месяцами с момента открытия. Если на 6 апреля, за три месяца работы, общий вес принятой бумаги и картона составил 12,7 тонны, то уже в майские праздники он превысил 20 тонн. Аналогичным образом выросло поступление и других принимаемых фракций.

— Жители Энгельса позитивно отреагировали на появление экопункта. У нас уже есть постоянные посетители, которые выбрали экологичный образ жизни и сдают вторсырье именно в целях сохранения окружающей среды. Есть категория посетителей, который сдают нам вторсырье, так как могут получить за него реальные деньги. Мотивы для сдачи вторсырья могут быть разные, но главное, что все это пойдет на переработку и обретет вторую жизнь, — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

В планах группы компаний «Ситиматик» развитие сети экопунктов. В апреле открылся первый «Вторматик» в Волгограде. В текущем году планируется открытие 4-х пунктов приема вторсырья в Саратове.

Действующий пункт приёма вторсырья «Вторматик» находится по адресу: г. Энгельс, ул. Красноярская, 2, он работает ежедневно с 8:00 до 20:00. С перечнем принимаемых видов вторсырья, правилами их приема и стоимостью можно ознакомиться в самом пункте, на сайте vtormatik.ru или позвонив по телефону 8 (8452) 25-64-90 доб. 7550.