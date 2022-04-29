В Энгельсском доме-интернате для престарелых открыт новый корпус на 68 мест. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области.

Строительство объекта началось в феврале 2021 года и завершилось досрочно, за год.

Открытие нового корпуса позволит комплексно безмедикаментозно поддерживать здоровье граждан. Обустроены два современных физиокабинета, оснащенных новейшим медицинским оборудованием. Создано 26 новых рабочих мест.

— Забота государства в равной мере касается граждан всех возрастов. Особое внимание уделяем соцучреждениям. Сегодняшнее событие об этом красноречиво свидетельствует. В новом корпусе – комфортабельные комнаты, современное оборудование, благоустроенная территория, целый спектр направлений досуга, включая экскурсионные поездки и творчество. Вы создали настоящую здравницу, где комфорт подкреплен отношением к людям, к своему делу. Создали настоящий дом! — отметил Радаев.