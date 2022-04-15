В Саратовской области планируется расширить сеть газозаправочных станций. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

— Провел встречу с представителями ООО «Газпром газомоторное топливо» по вопросам реализации новых инвестиционных проектов в нашем регионе. Сейчас у компании на территории области уже есть 6 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Компания планирует расширить свое присутствие, — написал чиновник.

По его словам, на данный момент ведется работа по созданию двух станций в Энгельсском и Татищевском районах. Объем инвестиций составит более 500 миллионов рублей. Планируется создать 24 рабочих места со средней зарплатой 47 тысяч рублей. Сейчас идет оформление земельных участков под строительство объектов.

— По словам инвесторов, на этих проектах они не планируют останавливаться и рассматривают варианты создания газозаправочных станций в других муниципальных районах, — добавил Бусаргин.

Он напомнил, что на строительство газозаправок инвесторы могут получать субсидии из бюджета на возмещение части затрат. Для этого необходимо подать заявку на участие в конкурсном отборе.