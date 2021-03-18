В энгельсском краеведческом музее до сих пор хранится письмо Юрия Гагарина ученикам 5Б класса школы №24. Его подарил коллектив образовательного учреждения в 1969 году после трагической гибели великого космонавта.

24 апреля 1967 года при пилотировании экспериментальным кораблем «Союз -1» погиб Владимир Комаров — коллега и друг Юрия Гагарина. Ученики школы написали Юрию Гагарину письмо, где выразили опасения при выборе профессии космонавта, о которой мечтали почти все мальчишки страны.

Тот в ответе написал об этой профессии и необходимых качествах. Он написал с уверенностью о продолжении начатого пути по освоению космоса и о желании отправиться в полет на кораблях нового поколения.