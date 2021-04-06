В энгельсском местном отделении обсудили проблему раздельного сбора мусора.

В рамках работы круглого стола в Энгельсском местном отделении партии «Единая Россия» координатор проекта «Чистая страна» Екатерина Васильева представила концепцию городского экоцентра.

Каждый житель России производит 450-500 кг отходов в год. При этом 73 процента таких отходов можно перерабатывать, сейчас 5 процентов перерабатывается.

В рамках работы Василий Кречин предложил провести серию обучающих занятий для жителей о пользе раздельного сбора отходов и о том, как это влияет на экологическое состояние окружающей среды.

—Для большего охвата жителей предлагаю провести онлайн обучение, так занятия сможет посетить каждый желающий, — отметил он.

— Городу требуется и современная система переработки отходов. Основная цель — создать новую систему обращения с отходами. Это будет способствовать улучшению городской среды и привлекательности для жителей и бизнеса, — рассказала координатор партпроекта «Чистая страна» Екатерина Васильева.

По итогу круглого стола участники встречи предложили наметить дорожную карту реализации проекта по раздельному сбору мусора и утилизации.

Так, в микрорайоне «Шурова гора» появятся 11 площадок по раздельному сбору мусора в рамках пилотного проекта, о котором говорил директор «Центра развития Саратовской агломерации» Александр Стрелюхин.