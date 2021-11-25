«Газпром газораспределение Саратовская область» завершил строительство внутрипоселковых сетей протяжённостью 4,6 км для подключения новых домов в посёлке Узморье Энгельсского района Саратовской области.

Земельные участки в посёлке Узморье выделены многодетным семьям. Всего к новым газораспределительным сетям смогут подключиться 69 домовладений.

Проект реализован в рамках региональной программы газификации жилищно коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2020-2024 годы.