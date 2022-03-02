В Энгельсском районе Саратовской области началось строительство межпоселкового газопровода общей протяжённостью 4,4 км от с. Терновка до с. Подгорное.

Новый газопровод создаст условия для подключения к природному газу домовладений в селе Подгорное, а также даст техническую возможность для газификации близлежащих садоводческих товариществ.

Проект реализуется по Программе развития газоснабжения и газификации РФ на 2021-2025 годы в Саратовской области. Завершение строительно-монтажных работ планируется в 2022 году.