В Энгельсском районе Саратовской области завершены работы по строительству газораспределительных сетей для газификации участков, выделенных многодетным семьям.

Газовые сети общей протяжённостью 1,2 км позволят подключить к природному газу 52 домовладения.

Проект реализован в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2020-2024 годы.

В 2021 году «Газпром газораспределение Саратовская область» ранее уже построил более 40 километров газораспределительных сетей для газификации участков, выделенных многодетным семьям.

Справка

ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Предприятие осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, их техническую эксплуатацию и подключение объектов.