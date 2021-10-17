Домой Рубрики Новости Саратова В Энгельсском районе сгорел частный дом РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Энгельсском районе сгорел частный дом По Новости Саратова - 17.10.2021 55 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В субботу, 16 октября, в селе Безимянное Энгельсского района сгорел частный дом, сообщает пресс-служба МЧС. Площадь пожара составила 64 квадратных метра, его потушили два пожарных расчета. Пострадавших нет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове задержан мужчина, разрубивший приятелю голову Валерий Радаев посетил участки дорожного ремонта в Саратове Мусульмане празднуют день рождения Пророка Мухаммеда (мир ему и благославение) ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове задержан мужчина, разрубивший приятелю голову Новости Саратова - 17.10.2021 0 В Саратове задержан подозреваемый в убийстве мужчина, сообщает пресс служба СКР. Накануне, 13 октября, в скорую помощь поступил вызов в частный дом по улице Героев... Валерий Радаев посетил участки дорожного ремонта в Саратове 17.10.2021 В Энгельсском районе сгорел частный дом 17.10.2021 Мусульмане празднуют день рождения Пророка Мухаммеда (мир ему и благославение) 17.10.2021 В Саратовской области едва не сгорела «зелёная жемчужина» 17.10.2021