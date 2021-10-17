В субботу, 16 октября, в селе Безимянное Энгельсского района сгорел частный дом, сообщает пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила 64 квадратных метра, его потушили два пожарных расчета.

Пострадавших нет.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА