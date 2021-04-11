В Саратовской области стартовал велопробег «Поехали!» и агитационный атлетический пробег к Дню космонавтики. Отметим, что второе из мероприятий проходит в регионе каждый год и традиционно посвящается Всемирному Дню космонавтики. Сегодня оно состоялось уже в 43 раз.

Мероприятие прошло в селе Квасниковка Энгельсского района.

Оно собрало несколько сотен человек, от мала до велика. А погода только способствовала желанию посетить его.

Напомним, велодорожку оборудовали к Дню космонавтики, где сейчас уже есть прокат велосипедов. Парк покорителей космоса открывают завтра, 12 апреля. С этой инициативой выступил председатель ГД Вячеслав Володин.