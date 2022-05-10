Утром 9 мая в Энгельсском районе Саратовской области произошло ДТП с пострадавшей.
Как сообщили в областном УВД, около 05:20 на подъезде к поселку Коминтерн в районе 3 км грунтовой дороги от села Новопушкинское автомобиль «ВАЗ-2106» с 49-летним водителем врезался в магистральный трубопровод.
По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением.
Во время дорожного инцидента пострадала 47-летняя женщина, которая в момент ДТП находилась рядом с водителем.
С различными травмами пассажирка «шестерки» была госпитализирована.