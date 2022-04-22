Пенсионер из Энгельсского района обвиняется в убийстве своего товарища топором. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По словам ведомства, утром 20 апреля 51-летний местный житель совместно с 76-летним приятелем находились в СНТ «Волжанка». Между ними произошел конфликт, переросший в драку. Старший из мужчин вооружился топором и нанес удары противнику. Потерпевший скончался на месте от полученной раны шеи.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Энгельсское» и доставили его в следственный орган.

Расследование уголовного дела продолжается.