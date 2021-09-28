Мужчине стало плохо в очереди к доктору.

Как сообщили очевидцы в паблике «ЧП Саратов» соцсети ВКонтакте, утром 27 сентября в поликлинике номер 3 Энгельса одному из пациентов стало плохо.

— Врачи оказывали помощь прямо в коридоре, где полного народу. При этом поставили мусорную сетку около импровизированной кушетки. Все кабинеты практически оборудованы кушетками. Но мужчина остался лежать в коридоре минут 30, — рассказали невольные свидетели происшествия.

В комментариях пользователи предложили, что, возможно, мужчину нельзя было переносить, поэтому его оставили в коридоре.

Фото: соцсети