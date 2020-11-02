Депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Андрей Воробьев посетил школу № 12 Энгельса, в которой обучается почти 1,2 тысячи человек.

Ранее парламентарий выделил средства на обновление мебели в образовательном учреждение. На полученные деньги руководство школы закупило новые парты и стулья для учеников.

Отметим, в прошлом году Воробьев выделял средства на ремонт кровли в этой же школе. Также при поддержке народного избранника был заменен водопровод.

— Наши дети должны учиться в комфортных и современных условиях, — прокомментировал депутат.