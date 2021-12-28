В Ершове установили скульптуру «Путеец», посвящённую работникам железнодорожного транспорта.

Это первый в Поволжье памятник работникам путевого хозяйства.

Место для него выбрано не случайно. Железная дорога является для Ершова градообразующим предприятием, город был основан благодаря ей.

Именно путейцы, прокладывавшие линию Саратов – Уральск в конце XIX века, первыми поселились в этих местах. Сейчас Ершов – крупный транспортный узел, в городе несколько железнодорожных предприятий.

Напомним, установка памятника обсуждалась на недавней встрече главы региона Валерия Радаева с начальником ПривЖД Сергеем Альмеевым. В числе других проектов – сохранение исторических памятников, в том числе реконструкции исторического вокзала Энгельса.