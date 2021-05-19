В этом году на продолжение строительства выделено 100 миллионов рублей. На эти средства будут проведены отделочные работы и смонтированы коммуникации в новом корпусе Чапаевской водогрязелечебницы. После завершения конкурсных процедур подрядная организация приступила к работе.

Во время рабочей поездки в Ершовский район депутат госдумы Николай Панков посетил объект, обсудив ряд вопросов с подрядчиками и руководством санатория.

— Количество рабочих надо увеличивать, набирать темп строительства. Необходим и чёткий график работ, чтобы на каждом этапе понимать, как реализуются поставленные задачи. Это большая ответственность — то, что вам доверили строительство здравницы, которой гордится наша область, и куда приезжают лечиться тысячи людей со всей страны, — подчеркнул, обращаясь к подрядчикам Николай Панков.