Сегодня, 14 февраля, прошло заседание актива Ершовского района с повесткой дня, сообщили в пресс-службе главы района.

В работе собрания актива приняли участие депутат Саратовской областной думы Николай Кузнецов, министр по делам территориальных образований региона Сергей Зюзин, чиновники, депутаты и местные жители.

Глава района Светлана Зубрицкая рассказала об итогах социально-экономического развития Ершовского муниципального района за 2019 год и задачах, поставленных на 2020 год.

Сергей Зюзин сделал акцент на необходимость непосредственного общения представителей власти в жителями, используя для этого, в том числе и современные способы коммуникации — интернет и социальные сети.

Депутат облдумы Николай Кузнецов отметил, что Ершовский район принимает участие в большом количестве федеральных и региональных программах, успешно их реализовывая.