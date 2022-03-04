Налоговые органы Саратовской области сформировали список жителей, которые нигде не трудоустроены, не имеют никаких официальных доходов, но приобретают имущество за десятки миллионов рублей. В него вошли 30 граждан. Об этом сегодня, 4 марта, сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

—На заседании комиссии по мобилизации доходов обсудили эту тему. К составлению списка профильные структуры подошли максимально ответственно – тщательно анализировались источники доходов, чтобы не допустить перегибов и не включить в него граждан, чьи доходы прозрачны и понятны. В настоящий момент по собранным материалам проводятся проверки правоохранительными органами. Специалисты анализируют источники средств и не исключают, что деньги могли быть получены незаконным путем. В прошлом году в Энгельсском районе благодаря такой работе был выявлен факт ведения нелегального бизнеса.

Возможные нарушители есть и среди юридических лиц. Одна из саратовских туристических баз по-прежнему уклоняется от уплаты налогов, принимая оплату за услуги на личные счета сотрудников и людей, связанных с этим бизнесом. Так, на один из счетов поступило свыше 20 миллионов рублей. Его владелец отказался предоставлять декларацию о доходах, вынуждая налоговые структуры обратиться в правоохранительные органы,-написал он.