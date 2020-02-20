В 2020 году в Саратове отремонтируют 30 участков дорожного полотна на общей площади 200 тысяч кв. метров. Об этом сообщает мэрия.

Дорожные работы будут проходить во всех районах города без исключения. Кроме того, продолжится реконструкция Трофимовского моста. По состоянию на сегодняшний день, старую конструкцию уже разобрали и начали создавать новую.

Так, в текущем году ремонт дорожного покрытия ждет улицы:

— Аэропорт,

— Провиантская (от Советской до Рабочего переулка, от Рабочего переулка до Набережной),

— Дзержинского (от Чапаева до Горького),

— Хользунова,

— Симбирцева,

— Григорьева (от Некрасова до Чернышевского, от Соборной до Некрасова, от Чернышевского до Лермонтова),

— 1-й проезд Панфилова,

— 2-й проезд Панфилова,

— 3-й проезд Панфилова,

— Мамонтовой,

— Тверская (от Дубовикова до Офицерской),

— дорога от Московского шоссе до Елшанского кладбища,

— Лебедева — Кумача В.И.,

— Пугачева (от Большой Горной до Кутякова),

— Муленкова,

— Шехурдина (местный проезд от НИИ-28 до Трофимовского моста),

— Шехурдина,

— Мостовая,

— Международная,

— Мясницкая (от Большой Горной до Соколовогорской),

— Техническая,

— проспект 50 лет Октября (от Молодежного проезда до 2-й Прокатной),

— Хомяковой,

— Белоглинская (от 53-й Стрелковой дивизии до Чапаева В.И.),

— Соколовогорская,

— Некрасова (от Чернышевского до Московской),

— Маяковского,

— Железнодорожная (от Большой Горной до Зарубина),

— Пугачева (от Вавилова до Советской),

— Бульварная.